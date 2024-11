Tra le persone assolte anche Salvatore Murone, ex procuratore aggiunto di Catanzaro, Giancarlo Pittelli, avvocato e parlamentare e l’ex sottosegretario Giuseppe Galati

Assolti perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza dei giudici della I sezione penale del Tribunale di Salerno per i sei imputati nel processo basato sull'ipotesi che le inchieste 'Why not' e 'Poseidone' condotte dall'attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris quando era pm di Catanzaro, fossero state sottratte all'allora sostituto procuratore sulla base di un complotto.

Assoluzione per Salvatore Murone, ex procuratore aggiunto di Catanzaro, Giancarlo Pittelli, avvocato e parlamentare, ex coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria; Giuseppe Galati, ex sottosegretario alle Attività produttive (oggi esponente parlamentare del gruppo Ala); Antonio Saladino, ex presidente della Compagnia delle opere della Calabria; Dolcino Favi, ex procuratore generale facente funzione a Catanzaro e l'avvocato Pierpaolo Greco.