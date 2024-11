Gli agenti della polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Gioia Tauro hanno svolto, in collaborazione con i militari della locale Guardia Costiera e del Sian-Asp di Palmi, un servizio di controllo presso alcuni esercizi commerciali in materia ambientale e sicurezza alimentare.

Nel corso dell’attività sono state rilevate evidenti carenze igienico-sanitarie in un ristorante, a causa delle quali al titolare sono state irrogate delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni da adempiere entro 10 giorni. Contestualmente, è stata elevata anche una multa di 1.500 euro a seguito del rinvenimento di 130 kg di prodotti ittici non tracciabili, sottoposti a sequestro.