Un calo di pressione ha determinato questa sera, il cedimento parziale della tenda allestita nel piazzale del pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza destinata alla fase del pre-triage dei sospetti Covid in attesa dell'esito del tampone. Secondo quanto si è appreso i due pazienti in quel momento all’interno non hanno avuto alcuna conseguenza. Il problema sarebbe stato determinato da un problema elettrico. Sono all’opera i tecnici per il ripristino della struttura.