In Italia l’incidenza settimanale di contagi Covid, con 533 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 727 della precedente rilevazione, continua la sua discesa. Per quanto riguarda i ricoveri, il tasso di occupazione nelle terapie intensive è al 3,6% rispetto al 4,1% di sette giorni fa di sette giorni fa. Cala anche il numero pazienti in area non critica che si attestano 15,2% rispetto al 17% della scorsa settimana. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Covid curato dall’Istituto superiore di Sanità riguardante il periodo di riferimento che va dal 29 luglio al 4 agosto. Dato interessante quello relativo all’indice Rt che scende a 0.90 rispetto all’1.06 della scorsa rilevazione.

Covid, il monitoraggio in Calabria

In Calabria se l’incidenza di casi per 100mila abitanti, pari a 674, è in linea con il dato nazionale, a preoccupare è sempre la situazione ricoveri. In area medica l’occupazione dei posti letto si attesta al 29.9%, seconda solo all’Umbria (35.6%). Anche per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive si piazza al secondo posto nella particolare classifica delle regioni con il 5.8%.

Il monitoraggio regione per regione