E' in corso a Crotone una operazione da parte degli uomini del comando di Polizia Municipale mirata alla lotta alla prostituzione. Numerose le donne fermate nel corso del servizio, in particolare nelle aree del centro cittadino e in prossimità dei parchi. Sono state tutte identificate, sanzionate ai sensi dell’ordinanza sindacale e diffidate all’allontanamento secondo la normativa in materia di daspo urbano di cui al dl 14/2017. Le operazioni seguiranno per tutta la serata e per buona parte della notte, e si ripeteranno nei prossimi giorni.