L’operazione “On the road” condotta dalla Polizia locale lametina aveva portato all’arresto di otto persone lo scorso luglio

Sono stati tutti condannati gli imputati dell'operazione "On the road" condotta dalla Polizia locale lametina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, e culminata il 15 luglio 2016 con otto arresti in tutta la Calabria.

Pene da 2 anni e 2 mesi fino a quattro anni, e multe da 4 mila a 6 mila euro, sono stati infatti inflitte dal Tribunale di Lamezia Terme, nonostante lo sconto di pena per il rito abbreviato, a tutte le persone comparse dinanzi al dottor Fontanazza nei giorni scorsi. Queste dovevano rispondere a vario titolo di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché di maltrattamenti in famiglia.

Condannata anche l'unica donna coinvolta, Simona Serina di Paola (due anni e due mesi) alla quale è stata applicata la pena accessoria della perdita della licenza di esercizio. Lucia Gaetano, come si ricorderà. aveva patteggiato due anni di reclusione, immediatamente dopo l'interrogatorio di garanzia

Quattro anni sono stati inflitti a Zurnadhiev Angel, aguzzino di una della ragazze costrette a prostituirsi. Ha retto in pieno dunque il vaglio dibattimentale, il quadro accusatorio sostenuto dalla Procura della Repubblica ( pm Marta Agostini che ha coordinato l'indagine) supportato dal materiale probatorio . Il Tribunale si è riservato 60 giorni per il deposito delle motivazioni.