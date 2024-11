Il provvedimento, la cui inosservanza costituisce reato, è stato emesso dal questore Raffaele Grassi

Continuano le attività per il contrasto al fenomeno della prostituzione. Il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha emesso 3 provvedimenti di Daspo urbano a carico di altrettante prostitute straniere che esercitano la loro attività in città. "Tutte le aree interessate dal fenomeno della prostituzione su strada - spiega una nota della Questura - saranno oggetto di attenti controlli e, in condizioni di legge, saranno emessi altri Daspo urbani. L'inosservanza al Daspo costituisce reato e, come tale, sarà investita l’autorità giudiziaria". (AGI)