Il provvedimento è scaturito dalle indagini sullo sfruttamento di ragazze dell'Est Europa lungo la strada statale 106bis

Un cittadino romeno di 39 anni, Petru Daniel Kallo, è stato arrestato dalla polizia a Reggio Calabria con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. L'uomo era irreperibile dal 2016, in seguito ad un ordine di arresto emesso dal gip di Castrovillari. E' accusato di favoreggiamento della prostituzione per avere, in concorso con altri soggetti di nazionalità rumena - anch'essi colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere - agevolato e favorito la prostituzione di giovani connazionali, in provincia di Cosenza, gestendone gli spostamenti e fornendo loro generi alimentari sul luogo dove le stesse si prostituivano.



L'attività che ha condotto all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei soggetti di nazionalità rumena, tra cui Kallo, è scaturita dalle indagini condotte, dal 2015, per diversi mesi, dalla squadra mobile di Cosenza e dal commissariato di Rossano, per far luce sullo sfruttamento della prostituzione di ragazze dell'Est Europa, anche giovani, lungo la strada statale 106 bis, in agro di Corigliano.