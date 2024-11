Alcune decine di agricoltori e allevatori del Crotonese, non autorizzati, hanno raggiunto Largo Chigi per manifestare, nel giorno in cui la protesta dei trattori è entrata a Roma. Tre in particolare, le iniziative nella Capitale: una al Colosseo, l'altra al Campidoglio e la terza al Circo Massimo.

«Noi abbiamo deciso di venire qui piuttosto che al Campidoglio o al Circo Massimo perché è più incisivo», dicono i crotonesi in protesta. E scandiscono davanti ai giornalisti: «Lotta dura per l'agricoltura».

«Speriamo che qualcuno possa scendere dopo il Consiglio dei ministri, soprattutto Lollobrigida. Ci hanno accolto come dei vandali, come qualche grande associazione di categoria ci ha definito. Siamo lavoratori, padri di famiglia, viviamo con dignità. Siamo partiti alle 4 di questa mattina per farci sentire. Lo stesso gruppo ha manifestato per 16 giorni consecutivi nel Crotonese senza creare disagi». Così il referente del gruppo, Pietro Rossi. Gli agricoltori stanno aspettando a largo Chigi la conclusione del Cdm.