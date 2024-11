Autobus del Consorzio autolinee hanno bloccato le vie d’accesso all’Ateneo per protestare contro la Circolare Veloce Rossa Cosenza-Rende-Unical

Cosenza - Due autobus del Consorzio autolinee, che finora hanno gestito i collegamenti con l’Ateneo di Rende hanno intralciato e impedito la circolazione delle strade che conducono all’ Università. Oggi, infatti ha avuto inizio il servizio dei mezzi Amaco della Circolare Veloce Rossa Cosenza-Rende-Unical, in tutto il territorio dell’area urbana, così come previsto dall'accordo tra le amministrazioni comunali di Cosenza e Rende, con la collaborazione della stessa università. È da tempo, infatti, che gli studenti si lamentavano del costo del biglietto, troppo oneroso e con orari che non combaciavano con gli impegni universitari degli studenti.

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, ha predisposto, quindi, un nuovo servizio di trasporto promosso dai mezzi Amaco, la “circolare veloce rossa Cosenza-Rende-Unical”, che è partito puntualmente questa mattina ma, a causa delle proteste, hanno avuto grandi difficoltà.

Per gran parte della mattinata, le vie d’entrata all’Ateneo sono state bloccate, la circolazione è ripresa intorno alle 13.