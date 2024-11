I lavoratori della provincia di Vibo, da giorni in protesta sul tetto del palazzo provinciale, hanno ricevuto il pagamento di una mensilità. La protesta, fanno sapere i dipendenti, va avanti

È arrivata ieri la notizia del pagamento di una mensilità per i dipendenti della provincia di Vibo Valentia, in protesta da tempo sul tetto di Palazzo ex Enel. L’accredito di una mensilità è arrivato dall’Ente provinciale ma, in settimana dovrebbe arrivare il pagamento di un’altra mensilità da parte della Regione. I lavoratori, comunque hanno dichiarato che non abbandoneranno la loro protesta. «Con il pagamento di una mensilità ed una prossima a breve, pagata dalla Regione Calabria, possiamo tirare un sospiro di sollievo - commentano dalla segreteria della Cgil - Adesso valuteremo meglio il cosa fare, per dare serenità ai lavoratori e spingere, già da mercoledì, i percorsi con la Regione».