Il punto sull'emergenza coronavirus in Calabria nella nuova puntata di Pubblica Piazza, il talk condotto dal direttore Pasquale Motta in onda questa sera su LaC Tv alle ore 22:30.



Ospiti il segretario regionale della Cgil Angelo Sposato e Francesco Viapiana Presidente di Confesercenti. Faremo il punto sulle ricadute economiche della grave emergenza che sta investendo il paese intero e le misure adottate dal Governo nel decreto Cura-Italia approvato oggi. Su LaC Tv, canale 19, o in streaming su www.lactv.it