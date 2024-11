Cronaca

Pubblica Piazza - Sanita, levata di scudi in difesa degli ospedali. Alle 21.15 su LaC

Questo il tema della puntata odierna di Pubblica Piazza, in onda alle 21.15 su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it. In studio i consiglieri regionali Vincenzo Pasqua (Oliverio Presidente), Giuseppe Mangialavori (Cdl), e il segretario regionale della Cisl Medici, Mario Marino