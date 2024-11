E' iniziato il processo che vede imputato Nicola Antonio Marongelli, 56 anni, originario di Reggio Calabria e residente a Lecco, che nel febbraio 2017 mise in vendita al prezzo di 6,47 euro il "Catalogo delle donne single di Lecco", un e-book con 1.218 profili facebook di "donne che vivono a Lecco e si dichiarano single". Marongelli venne subito denunciato e ora è a processo con l'accusa di trattamento illecito di dati, diffamazione e sostituzione di persona.

Il giudice monocratico Maria Chiara Arrighi ha escluso come parte civile del processo l'associazione "Telefona Donna" e la consigliera di parità della Provincia di Lecco Adriana Ventura, mentre il programma televisivo "Un giorno in pretura", visto che l'imputato ha negato il consenso, non potrà effettuare riprese in aula. L'ordinanza è stata letta oggi dal giudice. Nella prossima udienza saranno sentite le parti lese.