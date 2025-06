Dopo anni di contenzioso, una sentenza riconosce le ragioni della società e sanziona l’ente per inadempienza. Rigettate tutte le richieste del Comune, l’azienda ha sempre rispettato le regole delle gare d'appalto e le regolamentazioni contrattuali

Si conclude positivamente una lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta Pubbliemme S.R.L., una delle principali realtà italiane nel settore delle concessioni pubblicitarie. Il Tribunale di Paola ha emesso una sentenza favorevole alla società italiana, condannando il Comune di Paola al pagamento di 224mila euro, a cui si aggiungono interessi monetari e spese legali.

Il tribunale di Paola, con una decisione risalente al 26 maggio, ha rigettato anche le richieste avanzate dal Comune di Paola, che aveva sollecitato il pagamento di circa 200mila euro, accusando Pubbliemme di inadempimento. Inoltre, il Comune aveva chiesto risarcimenti per danni d’immagine, l’indebita prosecuzione del servizio pubblicitario e una presunta lite temeraria, oltre alla rivendicazione della proprietà degli impianti pubblicitari. Il Tribunale ha ritenuto tutte queste istanze prive di fondamento, emettendo una sentenza chiara e decisiva.

Il Tribunale ha infatti riconosciuto la legittimità dell’operato contrattuale di Pubbliemme e ha accertato l’inadempimento da parte degli uffici comunali, stabilendo così il diritto al risarcimento dei danni a favore della società.

Pubbliemme ha sempre cercato di risolvere la questione in modo bonario, proponendo un accordo conciliativo all’Amministrazione Comunale uscente, con l’obiettivo di evitare qualsiasi esborso per l’ente. Tuttavia, l’Amministrazione guidata dal sindaco Politano non ha accettato la proposta della società, preferendo invece continuare la causa legale.

La sentenza dimostra la serietà e il rigoroso rispetto delle normative che hanno sempre guidato la società Pubbliemme srl, confermando la volontà di evitare cause legali dispendiose e risoluzioni conflittuali. Pubbliemme, infatti, ha sempre agito nel rispetto delle regole delle gare d’appalto e delle regolamentazioni contrattuali.