Le forze dell’ordine stanno acquisendo documenti sia negli uffici del comune di Cosenza sia negli uffici della Sorical. Controlli anche in alcuni punti di smistamento dei serbatoi del capoluogo

Su disposizione della Procura della Repubblica è in corso un accesso ispettivo dei Carabinieri di Cosenza nei punti di smistamento cittadini dei serbatoi di acqua al servizio del capoluogo bruzio.

I militari stanno verificando, con l’ausilio di personale messo a disposizione dall’azienda sanitaria, la qualità dell’acqua erogata attraverso gli acquedotti dell’Abatemarco e del Merone. Controlli vengono effettuati anche sulle modalità di smistamento dell’acqua nelle condotte della rete idrica urbana. L’attività è in corso di svolgimento a Cozzo Muoio, serbatoio Merone, serbatoio Via de Rada.

Inoltre i carabinieri stanno acquisendo documenti sia negli uffici del comune di Cosenza sia negli uffici della Sorical. Controlli sono in corso anche alle sorgenti ubicate nel comprensorio del Pollino e nella fascia dell’alto Tirreno cosentino.

La posizione del sindaco Mario Occhiuto. "L'attività di approfondimento che oggi è stata attuata dalle forze dell'ordine per meglio chiarire eventuali responsabilità, è accolta con grande fiducia e apprezzamento". E' quanto scrive il primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto, in una nota. "Gli uffici preposti hanno naturalmente fornito massima collaborazione - ha aggiunto - L'operazione dei Carabinieri è simultanea all'azione propulsiva del comune indirizzata da tempo alla risoluzione delle problematiche sulla mancanza d'acqua in città".



Francesco Pirillo