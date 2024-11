Aumenta in questi giorni di reclusione il rischio di violenze in famiglia, specie per quelle donne che portano già sulla pelle i segni delle false carezze dei loro compagni.

E proprio pochi giorni fa una donna ha trovato il coraggio di denunciare e di chiamare il 112. I Carabinieri della Stazione di Falerna Scalo sono intervenuti immediatamente e hanno tratto in arresto un giovane lametino con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Maltrattamenti che andavano avanti da tempo e che ultimamente erano diventati ancora più pesanti e a volte anche alla presenza dei figli. L’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.