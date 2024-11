L’aggressione in piazza Spogliatore per una relazione amorosa che la vittima ha intrapreso con l’ex marito di una delle quattro

I carabinieri hanno arrestato a Vibo Valentia per sequestro di persona, percosse, lesioni personali e rapina quattro donne di origine marocchina di età compresa tra i 41 e i 59 anni. Le quattro sono partite dalla provincia di Reggio Calabria, dove risiedono, alla ricerca di una loro connazionale 50enne che hanno raggiunto in una piazza di Vibo. Alla vista della signora le quattro l’hanno aggredita percuotendola anche con un ombrello per poi farla salire con la forza sulla loro auto all’interno della quale hanno proseguito nell’aggressione strappandole i capelli e minacciandola di morte, oltre a rubarle 650 euro in contanti e monili vari. Il movente del fatto delittuoso è riconducibile all’attuale relazione amorosa che la vittima ha intrapreso con l’ex marito di una delle quattro. Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato il peggio e le quattro donne sono state poste agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’aggredita è stata medicata in ospedale.