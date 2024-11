L'estate degli incendi ha scandito il 2017 in provincia di Cosenza insieme al dramma del centro storico di Cosenza

Il calore del fuoco, lo sguardo terrorizzato di chi teme di poter perdere la propria casa, l’odore acre del fumo che impregna i vestiti, le sirene, il rombo dei motori di canadair ed elicotteri. Di questo 2017 mi rimangono addosso le sensazioni avvertite sui luoghi degli incendi devastanti della provincia di Cosenza. Rose, Rovito, Rende, Longobucco: l’inferno a divorare migliaia di ettari di bosco e l’affanno di chi cerca disperatamente di frenare l’avanzata dei roghi. E poi il dramma di quel torrido pomeriggio del 18 agosto. Dal centro storico sono passato per caso, diretto a Casali del Manco, verso la frescura della Presila, per una intervista sulla nascita del nuovo comune. E ho visto quell’edificio sbriciolarsi tra le fiamme con Roberto, Antonio e Serafina intrappolati all’interno. Non ci ho dormito per tre notti. La mia preghiera di fine anno è per loro, l’auspicio per il 2018 è che si scopra la verità.

Salvatore Bruno