Sono tre i soggetti arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro durante l’espletamento dei quotidiani servizi di controllo del territorio. In particolare si tratta di un uomo e due donne, tutti pregiudicati, le cui abitazioni sono state sottoposte a controllo a causa di alcune irregolarità. Con il supporto di personale tecnico di E-Distribuzione sono stati scoperti degli allacci abusivi alla rete elettrica pubblica che alimentavano i tre appartamenti. Al termine dell’attività, i tre soggetti, ai quali è stato contestato il furto aggravato di energia elettrica, su disposizione del Magistrato di Turno, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece deferito in stato di libertà ulteriori 3 soggetti, due uomini e una donna, tutti gravati da precedenti di polizia. Questi, in concorso, si erano resi responsabili di plurimi furti nel corso della stessa mattinata, ai danni di numerosi esercizi commerciali. Tuttavia, la tempestiva segnalazione di un commerciante sul numero d’emergenza 112 ha consentito l’immediato intervento di una pattuglia che, avviate le ricerche ed acquisita una sommaria descrizione dei presunti responsabili, ha intercettato un’autovettura con tre soggetti a bordo, risultati essere gli autori dei furti. Il veicolo, sottoposto a perquisizione, conteneva un borsone all’interno del quale sono stati rinvenuti numerosi prodotti, tra i quali generi alimentari ed altri per l’igiene personale, il cui valore complessivo si aggirava sui 500 euro circa. La refurtiva è stata infine restituita agli aventi diritto.

l.c.