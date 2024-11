Il velivolo ha imbarcato la paziente insieme ai genitori e ad un’equipe medica per l'assistenza durante il volo

Una ragazza di 14 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata d'urgenza nel pomeriggio di oggi da Lamezia Terme a Brescia con un aereo Falcon 900 del 31mo Stormo dell'Aeronautica Militare per essere ricoverata negli Spedali Civili della città lombarda. Decollato alle 13.30 circa dall'aeroporto di Ciampino, sede del 31mo Stormo, a Lamezia Terme il velivolo ha imbarcato la paziente insieme ai genitori e ad un'equipe medica per l'assistenza durante il volo.

Ripartito verso le 17.10 l'aereo è atterrato nell'aeroporto di Brescia-Montichiari, da dove la ragazza è stata trasportata in ambulanza all'Asst degli Spedali Civili. La richiesta è arrivata dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti in coordinamento con le Prefetture. La Sala – riporta l’Ansa - ha attivato uno dei Falcon 900 che tieni pronti per questo genere di necessità.