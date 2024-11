Hanno risposto alle domande del gip e hanno respinto tutte le accuse, le tre persone arrestate lunedì scorso dalla polizia a Cosenza, con l'accusa di aver rapito due minori a scopo estorsivo. Stamattina si è tenuta l'udienza di convalida degli arresti.

I tre, Laura Spampinato, Francesco e Daniele Bevilacqua, tutti trentunenni, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero prima malmenato un mobiliere del Catanzarese, dopo avergli dato un appuntamento a San Lucido, e poi sequestrato i due figli portandoli a Cosenza.

Avrebbero chiesto denaro come ritorsione per il ritardo nella consegna di alcuni mobili. La procura di Cosenza ha chiesto la convalida dell’arresto e la detenzione in carcere. Per domani è attesa l’ordinanza del giudice.