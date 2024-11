Due donne si aggirano per la provincia crotonese truffando le persone anziane e sottraendo loro soldi. A lanciare l’allarme sono i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che stanno investigando su due donne che nei giorni scorsi hanno rubato quasi mille euro ad un’anziana di 93 anni. Le due donne, che secondo la vittima parlavano con accento calabrese, si sono presentate a casa dell’anziana, che vive da sola, spiegando che erano lì per informarla che aveva ottenuto un aumento della pensione. Aumento che, però, poteva essere riscosso solo dopo una verifica dei numeri di serie delle banconote che la donna aveva in casa.

Le due truffatrici hanno quindi convinto l’anziana a farle entrare in casa e poi a farsi consegnare i soldi. Una volta ottenute le banconote hanno detto alla donna che dovevano portarle via per poter procedere all’aumento della pensione. In cambio hanno lasciato all’anziana una lettera dicendole che il giorno dopo poteva andare in banca a ritirare la pensione aumentata. Quindi sono andate via con il bottino. Solo quando ha aperto la lettera, l'anziana si è resa conto di essere stata raggirata ed ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Il comandante della compagnia di Cirò Marina, capitano Alessandro Epifanio, ricorda che nessuno è autorizzato da enti o altre società a chiedere soldi agli utenti: «Mai fare entrare persone che non si conoscono in casa e nel caso di strane richieste chiedere sempre l’intervento di un familiare oppure chiamare i carabinieri. Noi siamo sempre pronti a intervenire».