Proprio nel giorno in cui riprenderanno i corridoi umanitari, stanotte nuove sirene antiaereo hanno gettato di nuovo nel panico i residenti di Kiev. La tensione resta altissima in Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky che ieri ha anche annunciato di essere disponibile a trattare sui territori contesi, ma non alla resa.

A tenere banco, tuttavia, è anche il caso degli aerei militari Mig-29 che la Polonia vorrebbe offrire agli Stati Uniti per poi girarli all'Ucraina. la Russia ha annunciato una nuova tregua temporanea dalle 9.30 di oggi per l'evacuazione di civili. Lo fa sapere il ministero della Difesa russo, secondo le news citate dalla Tass, spiegando che saranno inviate alla vicepremier dell'Ucraina Iryna Vereshchuk le informazioni sui corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. La vicepremier ieri ha ribadito che l'Ucraina non accetterà l'offerta di Mosca di stabilire corridoi sicuri per i civili per dirigersi verso la Russia. Kiev accetterà solo corridoi sicuri che portino verso ovest. È «catastrofica» la situazione a Mariupol, nell'Ucraina meridionale, ha detto Vereshchuk, sottolineando le difficoltà di evacuare i civili e il fatto che i russi abbiano "violato" gli accordi di cessate il fuoco.

Procede, intanto, l'avanzata dell'esercito russo in terra ucraina. La Guardia nazionale ha annunciato di aver preso il totale controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, già conquistata alcuni giorni fa.

9 MARZO

Ore 22.56 - Ospedale distrutto, la Russia: «Ucraina ha allestito postazioni da combattimento»

La Russia ha accusato l'Ucraina di aver allestito "postazioni da combattimento" all'interno dell'ospedale pediatrico di Mariupol, colpito nel pomeriggio. «A Mariupol, i battaglioni ucraini, dopo aver espulso il personale e i pazienti dall'ospedale di maternità, vi hanno posizionato postazioni da combattimento», ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Le notizie fornite da Kiev fanno riferimento ad una decina di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha annunciato la presenza di persone sotto le macerie. «Numerosi video smentiscono le bugie ucraine -le parole di Zakharova- e confermano abbondantemente i crimini di Kiev contro i suoi cittadini».

Ore 22.05 – Domani conferenza regioni su piano emergenze nucleari

Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria il 10 marzo alle ore 9.45. All'ordine del giorno il tema che sarà affrontato nella Conferenza Unificata (che il ministro Mariastella Gelmini ha convocato alle 13.30): lo schema di decreto relativi all'adozione del piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

Ore 22.00 - Ue, altre sanzioni per Russia e Bielorussia

L'Ue ha trovato un accordo su un inasprimento delle sanzioni a Russa e Bielorussia in merito all'Ucraina. Lo si apprende dalla presidenza di turno francese dell'Ue.

«Vorrei annunciare che gli Stati membri stanno lavorando, proprio in queste ore, a un pacchetto di sanzioni che include circa cento persone, a diversi livelli del Governo e della nomenclatura russa, e che spero che vengano approvate prima della chiusura di questa sessione plenaria». Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell intervenendo alla Plenaria del Parlamento europeo.

Ore 21.10 - Zelensky: «Minaccia nucleare di Putin è un bluff»

Guerra Ucraina-Russia, «penso che la minaccia di una guerra nucleare sia un bluff». È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al settimanale tedesco Die Zeit. "Una cosa è essere un assassino. Un altro è suicidarsi. Usare armi nucleari significherebbe la fine per tutti, non solo per la persona che le usa. Piuttosto, la minaccia di Putin mostra una debolezza. Si minaccia l'uso di armi nucleari solo quando nient'altro funziona». «Sono sicuro che la Russia sia consapevole delle conseguenze catastrofiche di qualsiasi tentativo di utilizzare armi nucleari», ha aggiunto.

«L'Europa deve semplicemente difendere la vita e mettere al primo posto i veri valori. Mi auguro che le vostre priorità nella vita rimangano i veri valori. Quello che sta accadendo qui ora potrebbe accadere anche a voi. E questo è molto importante per me: noi moriamo anche per voi».

20.11 - Premier canadese: «L'Ucraina può vincere la guerra»

È la convinzione espressa dal premier canadese Justin Trudeau, secondo cui è "incontestabilmente" possibile che l'invasione russa possa essere fermata, mentre il percorso verso la vittoria di Mosca «è estremamente poco chiaro».

«Vladimir Putin - ha detto Trudeau, parlando ad un evento dell'Atlantic Bridge a Berlino - ha fatto gravi errori di calcolo. Ha sottovalutato il coraggio incredibile del popolo ucraino e ha sottovalutato l'unità e la determinazione degli alleati e dei partner davanti all'autoritarismo».

18.28 -Raid all'ospedale pediatrico, Johnson: «Attacco ignobile»

Ci sono «poche cose più ignobili che prendere di mira i vulnerabili e gli indifesi». Così il premier britannico Boris Johnson ha condannato con forza la notizia della distruzione in un raid russo di un ospedale a Mariupol, nel sud dell'Ucraina, con reparti di maternità e pediatrici. «Il Regno Unito sta valutando un maggiore sostegno all'Ucraina per difendersi dagli attacchi aerei e Putin dovrà rendere conto per i suoi terribili crimini».

17.25 - Putin sente Scholz sui corridoi umanitari,

Nuova telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sulla situazione in Ucraina. Lo rende noto il Cremlino, citato dalla Tass, secondo cui i due leader hanno discusso degli "sforzi politico-diplomatici" sulla crisi in Ucraina, «compresi i risultati del terzo round di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina», e degli «aspetti umanitari», tra cui «le misure per aprire corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili».

16.45 -Raid all'ospedale pediatrico, Zelensky: «Bambini sono sotto le macerie»

«Mariupol. Attacco diretto delle truppe russe all'ospedale di maternità. Persone e bambini sono sotto le macerie. Bambini sotto le macerie. Che atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudete i cieli adesso! Fermate le uccisioni! Avete il potere di farlo ma sembra che stiate perdendo l'umanità». Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pubblicando un video della distruzione provocata dal raid russo denunciato da Kiev su un nosocomio di Mariupol.

16.39 -Raid russo distrugge ospedale pediatrico a Mariupol

Un raid aereo russo ha distrutto un ospedale a Mariupol con reparti maternità e pediatrici. Lo ha riferito su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, citato da Ukrinform, mostrando in un video le immagini dei detriti.

15.35 - Draghi: «I profughi o fanno tampone o accettano vaccini»

«Sul fronte sanitario i profughi o fanno il tampone ogni 48 ore o accettano di vaccinarsi. Il dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei posti letto e al trasferimento pazienti, inoltre per gli ucraini nei centri di prima accoglienza è prevista assistenza sanitaria, sociale, psicologica, orientamento legale e corsi di lingua italiana. Nei centri sono previsti servizi anche finalizzati all'integrazione e alla formazione professionale». Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso del question time alla Camera.

14.37 - Nessun pericolo per la centrale di Chernobyl

«Nessun impatto critico sulla sicurezza» dall'interruzione di corrente a Chernobyl. Lo assicura l'Aiea, dopo l'allarme lanciato da Kiev sul fatto che la centrale è completamente ferma a causa dell'offensiva russa.

12.17 - Zeensky ai militari russi: «Non credete ai vostri comandanti, qui non vi aspetta altro che morte»

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, torna a parlare in nuovo video rivolgendosi direttamente ai soldati della Russia, schierati da Mosca nella guerra iniziata ormai da 2 settimane: «Avete la possibilità di sopravvivere - dice in russo -. Sono quasi due settimane che la nostra resistenza vi ha mostrato che non cederemo, perché questa è la nostra casa e combatteremo finché non vendicheremo la nostra terra e le persone uccise, i nostri figli uccisi. Vi potete salvare semplicemente andando via», avverte.

«Non credete ai vostri comandanti - affonda Zelensky - qui non vi aspetta altro che morte, prigione, e sappiamo dalle intercettazioni che i vostri comandanti capiscono che questa guerra deve finire e che si deve tornare alla pace. Andatevene», intima.

Nella guerra con la Russia, «il nemico può distruggere i muri delle nostre case, delle nostre scuole, delle nostre chiese. Può distruggere le imprese ucraine. Ma non raggiungerà mai la nostra anima, il nostro cuore, la nostra capacità di vivere liberamente», ha continuato Zelensky. «Il nemico ha portato quasi tutto il suo contingente sul suo territorio, ma anche la nostra risposta è al massimo. Loro hanno solo mezzi e noi invece anche il nostro popolo», i russi, dice ancora «hanno solo l'ordine di uccidere, e noi invece abbiamo la sincera volontà del nostro popolo di vincere».

11.53 - La Cina annuncia l'invio di aiuti all'Ucraina

«Su richiesta della parte ucraina la Croce rossa cinese» invia aiuti per 5 milioni di yuan (l'equivalente di circa 702 milioni di euro), ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, in dichiarazioni riportate dall'agenzia Xinhua. Si tratta, secondo quanto reso noto, di generi alimentari e generi di prima necessità. «Il primo lotto è partito oggi da Pechino», ha detto aggiungendo che altri aiuti verranno consegnati all'Ucraina il «prima possibile».

10.15 - Cina: « Nato e Usa sono responsabili del conflitto»

La questione Ucraina è molto chiara: «Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina». Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian.

9.36 - «12.000 perdite tra le fila dei russi»

Sarebbero più di 12.000 le perdite tra le fila dei russi dal 24 febbraio, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. È il nuovo bollettino diffuso dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook. I dati sono stati diffusi stamane e non è possibile verificarli in modo indipendente.

9.28 - Concordato cessate il fuoco dalle ore 9:00 alle 21:00 di oggi

Ucraina e Russia hanno concordato un cessate il fuoco dalle ore 9:00 alle 21:00 di oggi per evacuare la popolazione attraverso sei corridoi. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. «Alle 5.30 di stamattina abbiamo ricevuto il messaggio dalla Federazione Russa che conferma i nostri corridoi umanitari», ha annunciato la vicepremier ucraina Iryna Vereschuk.

9.24 - Colloquio telefonico tra Draghi e Macron

In vista del Consiglio europeo informale, previsto domani e dopodomani a Parigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron nel corso della quale sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull’economia europea. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.

8.39 - «In Italia ci stiamo preparando ad una accoglienza modulare per profughi ucraini»

«L'Italia è pronta ad accogliere e ci stiamo preparando ad una accoglienza modulare. Oggi ne ospitiamo 21mila ma parlare di numeri ora è fuorviante la situazione cambia velocemente». Lo ha detto Fabrizio Curcio capo del Dipartimento della Protezione Civile a SkyTg24.

8.05 - «1,4 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina»

«L'amministratore delegato del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva ha affermato che il consiglio di amministrazione dell'organizzazione è pronto ad approvare un aiuto finanziario di 1,4 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina a respingere l'aggressione russa». È quanto viene riportato in un tweet del The Kyiv Independent.

8.00 - «Nella notte bombardamenti sulla zona di Okhtyr in Ucraina»

Almeno una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in bombardamenti che nella notte hanno colpito la zona di Okhtyr, in Ucraina. Lo hanno denunciato le autorità di Sumy, come riporta il Guardian, secondo cui stando a Dmytro Zhyvytskyi alcune persone risultano disperse. Denunciati attacchi contro infrastrutture civili, compresa una stazione, un edificio governativo e negozi.

7.40 - McDonald's, Coca-Cola, Pepsi e Starbucks sospendono le attività in Russia

McDonald's, Coca-Cola, Pepsi e Starbucks sospendono le attività in Russia. A stretto giro l'una dall'altra sono arrivate le comunicazioni delle aziende.

7.30 - «Bombardata area residenziale nell'oblast di Zhytomyr»

«Un'area residenziale è stata bombardata nella tarda serata dell'8 marzo nell'oblast di Zhytomyr. 5 morti. Compresi 2 bambini». Lo scrive su twitter l'ambasciatore ucraino in Austria, Olexander Scherba.