Due persone con il volto coperto si sono introdotte all’alba di questa mattina in un esercizio commerciale di Catanzaro. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 quando un esercente ha notato la porta divelta del vicino negozio e ha contattato il titolare. Si tratta, in particolare, di un aperitif&drink situato in via del Mare nel quartiere marinaro.

Le immagini della videosorveglianza dell'esercizio commerciale rapinato all'alba di questa mattina dai due malviventi. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 quando un esercente ha notato la porta divelta del vicino negozio e ha contattato il titolare. Gli agenti sono al lavoro per identificare gli autori del furto

La titolare dell’esercizio commerciale ha sporto denuncia alla polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dello stesso esercizio commerciali. Le registrazioni hanno infatti immortalato i due uomini intorno alle 5.30 di questa mattina forzare la serranda del negozio e quindi sfondare la porta vetrata. Una volta entrati hanno asportato il denaro presente nella cassa. Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti.

Le indagini sono affidate alla polizia che stanno esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza per individuare gli autori del furto.