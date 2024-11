Ignoti rapinatori si sono fatti consegnare l’incasso della giornata sotto la minaccia delle armi. Indagano i carabinieri.

Una rapina a mano armata è stata messa in atto poco dopo la mezzanotte di ieri nel centro Snai di via Dante Alighieri a Vibo Valentia. I rapinatori, presumibilmente in tre, hanno fatto irruzione nei locali del centro scommesse e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare l’incasso della giornata.



Gli stessi si sono poi dileguati rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno inviato le indagini del caso. Resta da quantificare l’esatto importo della somma sottratta.

Da Il Vibonese