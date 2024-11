Hanno minacciato i dipendenti portando via denaro contante e alcuni oggetti nella sede della società Assitur di Marcellinara

Tre persone hanno compiuto una rapina a mano armata nella sede della società Assitur, nella zona industriale di Marcellinara, alle porte di Catanzaro. I malviventi hanno minacciato i dipendenti, portando via denaro contante e alcuni oggetti pronti per la spedizione. I rapinatori sono, quindi, fuggiti a bordo di un’autovettura, ritrovata poco distante, mentre i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per avviare le indagini sull’accaduto, facendo scattare il piano antirapina con diversi posti di controllo nella zona.