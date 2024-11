I tre, tutti di Rosarno, hanno portato a termine due rapine: una ai danni di un pensionati, l’altra ai danni di un piccolo supermarket

La settimana scorsa i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, in C.da Arangarella del Comune di Laureana di Borrello (RC), hanno proceduto al Fermo di Indiziato di delitto di 3 persone, tutte già note alle forze dell’ordine, per il reato di rapina aggravata in concorso.

I tre rosarnesi avevano appena portato a termine due cruente rapine in serie: la prima in Candidoni (RC) ai danni di un malcapitato pensionato, mentre la seconda ai danni di un piccolo supermarket in Plaesano, frazione di Feroleto della Chiesa (RC), centri che distano appena 11 km l’uno dall’altro.

I malviventi che viaggiavano in una Contrada secondaria della giurisdizione, buia e poco trafficata e pensavano ormai di averla fatta franca, infatti, sono stati intercettati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e repentinamente hanno provato a disfarsi di alcuni indumenti (guanti e berretti) che avrebbero potuto ulteriormente ricollegarli agli eventi delittuosi testé commessi; vano è stato il loro gesto poiché i militari, successivamente, sono riusciti a recuperarli nella fitta vegetazione ai lati della carreggiata.



I tre sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Palmi.