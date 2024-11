Approfittando del giorno del pagamento delle pensioni i malviventi sono entrati in azione riuscendo a portar via circa 1000 euro. Carabinieri sulle loro tracce

Attimi di tensione stamane alle poste di Marina di Gioiosa. Due persone a volto coperto hanno fatto irruzione intorno alle 9 all’interno degli uffici di via Crispi, col chiaro intento di portar via una ingente quantità di denaro. Dopo aver seminato il panico tra dipendenti e clientela, sono scappati via arraffando i soldi delle pensioni destinati alla consegna nella giornata di oggi e sono fuggiti. Un colpo attuato con determinazione e durato qualche minuto: la rapidità ha permesso ai due di sottrarsi all’intervento dei carabinieri, arrivati in tempo rapidissimo sul posto. Il bottino è di circa 1000 euro. L’ufficio postale oggi rimarrà chiuso.