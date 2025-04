Ieri era il primo giorno di pagamento delle pensioni, circostanza che non deve essere sfuggita al rapinatore che, poco prima dell’ora di pranzo, è entrato in azione nell’ufficio postale di Zumpano. Se n’è andato da lì con in tasca un bottino da novantamila euro a coronamento di una giornata per lui memorabile.

Non lo è stata affatto, invece, per il direttore della filiale zumpanese che, in questa vicenda, ha dovuto interpretare suo malgrado il ruolo dell’ostaggio. Il bandito, infatti, gli ha puntato una pistola addosso e lo ha costretto ad aprire la cassaforte, al cui interno, evidentemente, sapeva che avrebbe trovato un piccolo tesoro.

Poco prima aveva fatto irruzione nell’ufficio, volto travisato e arma in pugno, declamando la formula tanto cara a quelli come lui: «Fermi tutti, questa è una rapina». Un bandito solitario, tanto rapido nell’esecuzione del colpo quanto nella fuga. Allo stato, è ricercato dai carabinieri di Celico che indagano sull’accaduto.