La rapina avvenne il 9 aprile scorso, nel supermercato 'Maxi Sidis' del quartiere Pontepiccolo di Catanzaro. I malviventi portarono via 4.500 euro

Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Catanzaro gli autori della rapina, avvenuta il 9 aprile scorso, al supermercato 'Maxi Sidis' del quartiere Pontepiccolo di Catanzaro. Si Tratta di Cosimo Bevilacqua, 46 anni; Alessandro Bevilacqua, 30; Domenico Berlingieri, 35, tutti esponenti della criminalità rom e già noti alle forze dell’ordine. I malviventi entrarono nell’esercizio commerciale, coperti da passamontagna ed impugnando una pistola, poco prima della chiusura e sotto minaccia, si fecero consegnare circa 4.500 euro.



Cosimo Bevilacqua è stato arrestato sulla statale 280, mentre era in “trasferta” a Catanzaro dato che l’uomo risiede a Reggio Calabria dove è considerato dagli inquirenti, elemento di spicco della criminalità organizzata. Agli altri i provvedimenti sono stati notificati in carcere, dove sono detenuti per altri motivi.