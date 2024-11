L'episodio è avvenuto in pieno giorno a San Costantino Calabro in un momento in cui i locali erano semi-deserti. Indagano i carabinieri

Malviventi in azione nel Vibonese. Preso di mira l’ufficio postale di San Costantino Calabro. Due soggetti a volto scoperto hanno fatto irruzione all’interno dell’edificio attorno alle ore 13:30 circa armati di una pistola taser intimando al dipendente di consegnare loro il denaro contante. Secondo le prime indiscrezioni, l’impiegato avrebbe opposto resistenza, motivo per il quale uno dei due uomini gli avrebbe puntato contro la pistola taser facendo partire la scarica elettrica e inducendolo a consegnare quanto richiesto. Un’operazione rapida, compiuta in un orario in cui l’Ufficio era privo di utenti in fila.

Soltanto un’anziana, in prossimità della posta, assistendo alla scena avrebbe iniziato ad urlare per strada, attirando l’attenzione degli abitanti. Un allarme che, però, non ha fermato i due, prontamente risaliti a bordo con un bottino di poche centinaia di euro. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per controllare lo stato di salute del dipendente su cui è stato scaricato il taser.