L’uomo, che ha danneggiato gli interni del locale e aggredito i due proprietari, si è dato alla fuga dopo aver sottratto due cellulari ed una consolle per videogiochi. E' stato arrestato in tarda serata

E' entrato in un bar e l'ha messo a soqquadro per poi accoltellare i proprietari. Un sorvegliato speciale di 38 anni, Josip Conka, italiano, nella tarda serata di ieri è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari. Conka è entrato nel locale a Rossano e urlando ha danneggiato gli interni per poi aggredire i due proprietari, di 37 a e 44 anni, ferendoli in modo non grave. Dopo aver rubato due cellulari ed una consolle per videogiochi, l'uomo si è dato alla fuga.