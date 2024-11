La vicenda è avvenuta nel Cosentino. L’uomo, identificato dai militari dell’Arma, è stato accusato di rapina aggravata e porto ingiustificato di armi

Era entrato in una parafarmacia sita nel comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) e, armato di un coltello a serramanico, aveva minacciato la titolare e i clienti presenti per farsi consegnare parte dell’incasso. Presi i soldi, il soggetto si era dileguato utilizzando un’autovettura che aveva nascosto in una via periferica nei pressi dell’esercizio commerciale.

L'immediato allarme lanciato al numero di pronto intervento 112 dalla stessa titolare permise ai militari della Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo di giungere sul posto dopo pochi minuti. Tramite la visione delle telecamere di esercizi commerciali limitrofi, i militari hanno identificato il rapinatore in un uomo, 34 anni, di Cetraro (CS) già conosciuto alle forze dell’ordine.

La ricerca si è conclusa con l’arresto del soggetto ricercato nei pressi della sua abitazione dove è stato fermato e perquisito e trovato in possesso del coltello utilizzato per la rapina. L’uomo, arrestato con l’accusa di rapina aggravata e porto ingiustificato di armi, giudicato con rito direttissima, è stato trasferito nel carcere di Paola.