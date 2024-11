Due giovani di Spezzano Albanese (Cosenza) sono stati arrestati dai carabinieri, a Villapiana, per rapina in concorso e lesioni personali ai danni di un'anziana signora. I carabinieri sono stati avvisati, nella giornata di ieri, di una rapina consumata presso un alimentari del lido di Villapiana. I rapinatori erano due giovani, che erano stati inseguiti da alcuni cittadini, che avevano visto come avessero strappato con forza ad un'anziana signora, dopo averla malmenata, la collana d'oro che indossava al collo, mentre la donna era all'interno dell'esercizio commerciale.

I militari, sulla base delle indicazioni ricevute dai testimoni, hanno poi intercettato i due giovani sul lungomare di Villapiana, mentre questi cercavano di nascondersi dietro alcune siepi. I due hanno negato di essere i rapinatori, ma di essere al mare con le loro fidanzate. La collana d'oro è stata poi trovata poco lontano dal posto in cui i carabinieri li hanno fermati. E' stata restituita alla proprietaria, intanto presa in cura dai sanitari del 118. La versione dei due giovani è stata giudicata lacunosa e contraddittoria, tanto che sono stati poi arrestati, visto anche che sono stati riconosciuti dai testimoni e sono disponibili anche delle immagini del sistema di videosorveglianza. Si tratta di P.A., 24 anni, cosentino, e D.N.C., 28 anni, di Castrovillari, entrambi però residenti a Spezzano Albanese, con piccoli precedenti di polizia e violazioni amministrative sull'uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati posti agli arresti domiciliari. (AGI)