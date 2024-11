I Carabinieri hanno colto in flagrante quattro persone, tre donne e un uomo, mentre perpetravano un furto ai danni di un'anziana, approcciata con la scusa di vendere grembiuli da cucina

I Carabinieri della Stazione di Fagnano Castello (Cosenza) hanno arrestato in flagranza di reato quattro cittadini stranieri ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione. Si tratta di un uomo e tre donne senza fissa dimora, Pistrila Valentin, di 45 anni, Ionela Claudia, di 41, Stan Goga, di 34, tutti di origini rumene e Bozic Dora, di 56, di origini slovene, già noti alle forze dell’ordine in quanto responsabili di reati dello stesso genere commessi anche con generalità diverse rispetto a quelle fornite nell’occasione.



I militari hanno notato i quattro in atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che gli stessi, con condotte differenti, dopo aver circuito la vittima, una donna di 88 anni, con banali richieste e con la scusa di vendere dei grembiuli da cucina, stavano perpetrando un furto all’interno della sua abitazione, appropriandosi di denaro e monili in oro per un valore complessivo di circa 1.000 euro, interamente recuperati dai Carabinieri e restituiti all’anziana donna.



I quattro arrestati, condotti nelle camere di sicurezza al termine delle formalità di rito così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, saranno accompagnati davanti ai magistrati del capoluogo bruzio per la celebrazione del rito direttissimo e dovranno rispondere oltre che per il reato di furto anche del reato di falso in relazione alle generalità fornite.