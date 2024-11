Sempre uguale il modus operandi. I due avvicinavano le vittime e le minacciavano per farsi consegnate soldi e oggetti in oro

I carabinieri di Cosenza, la notte scorsa, hanno arrestato un uomo di 43 anni e la sua convivente di 29 anni per rapina, in flagranza. L'uomo è un cosentino, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Anche la donna ha precedenti penali.



I due, intorno alle 21 di ieri, hanno perpetrato, nel giro di pochi minuti, ben due rapine in via XXIV Maggio e nella vicina via delle Medaglie d'Oro, a Cosenza, seguendo sempre lo stesso "modus operandi": una volta avvicinatisi alle vittime, le hanno minacciate per farsi consegnare soldi in contanti e oggetti d'oro. Da una delle due vittime si sono anche fatti consegnare la fede nuziale.



L'intervento immediato dei militari ha portato alla loro identificazione e, dopo una perquisizione domiciliare, anche al ritrovamento di parte della refurtiva, tra cui la fede nuziale, nascosta in un comodino. Trovato anche un grammo di hashish. L'uomo è stato portato nel carcere di Cosenza e la donna è stata posta ai domiciliari. I due sono sospettati di essere gli autori anche di altre rapine, alcune consumate sempre nella giornata di ieri.