Prendendo spunto dall’arresto dei componenti della banda che agiva a Corigliano Calabro, il comandante Cesare Calascibetta dà alcuni consigli per non cadere preda dei malintenzionati

Prendendo spunto da un recente fatto di cronaca, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Corigliano Calabro, Cesare Calascibetta, spiega come difendersi dalle rapine, soprattutto se si è anziani e si vive da soli.

Nell’estratto della trasmissione di Pietro Comito, i Fatti in diretta, anche le immagini della banda di rapinatori che agiva a Corigliano Calabro, destando molta preoccupazione soprattutto tra gli anziani. Uno dei colpi messi a segno prima che i carabinieri li arrestassero, ha visto come vittime due anziani coniugi, immobilizzati e depredati dei gioielli custoditi in casa, delle fedi nunziali, dei cellulari e dell’auto.