La Squadra Mobile diretta da Tito Cicero attraverso l’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza dei locali presi di “mira” è giunta ad individure il ragazzo

Ha un nome ed un volto il presunto autore della rapina al centro scommesse Snai di via Carlo Parisi Vibo Valentia che ha pure tentato, ma senza successo, altri due colpi all’Intralot di via Dante Alighieri e nella sala scommesse “Las Vegas” di Vena di Jonadi.

Si tratta di Raffaele Barba, 25 anni, di Vibo Valentia, già noto alle forze dell’ordine. A lui i poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, diretti dal vicequestore aggiunto Tito Cicero, sono arrivati attraverso l’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza delle sale scommesse. Il giovane è stato rintracciato a Soriano Calabro. La rapina alla Snai ha consentito al rapinatore di portare via circa mille euro, mentre negli altri due casi l’azione delittuosa non è andata a buon fine in quanto i titolari delle sale scommesse sono riusciti ad isolarsi chiudendo porte interne dei rispettivi locali.

Raffaele Barba è stato portato in carcere in stato di fermo di indiziato di delitto in attesa della convalida dell’arresto ad opera della magistratura di Vibo Valentia.

g.b.