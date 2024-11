La donna era stata aggredita e derubata in centro da un uomo che le aveva anche stretto le mani intorno al collo per impedirle di chiedere aiuto

Gli agenti della questura di Cosenza hanno individuato ed arrestato l'autore della rapina compiuta il 28 febbraio scorso ai danni di un'anziana signora. Si tratta di Diego Spina, di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il quale il Gip ha emesso un'ordinanza restrittiva sulla base del quadro indiziario ricostruito dalla polizia.

La vittima, mentre camminava in via Galluppi, era stata affrontata e aggredita da un giovane il quale, dopo averla spinta contro il muro ed averla bloccata mettendole le mani al collo per impedirle di chiedere aiuto, si era fatto consegnare i soldi custoditi nella borsa dalla donna. Il malvivente era poi fuggito facendo perdere le sue tracce. Gli investigatori sono quindi risaliti a Diego Spina peraltro già ai domiciliari nel periodo in cui ha commesso la rapina.