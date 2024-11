Una coppia di Paola, di 44 e 41 anni, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Rende per furto aggravato in concorso. Utilizzando una piccola tronchese, erano riusciti a danneggiare il dispositivo antitaccheggio in quattro diversi negozi del centro commerciale Metropolis, riuscendo a rubare capi di vestiario e calzature per un valore di circa 500 euro. Sorpresi dai militari, i due sono stati bloccati e la refurtiva restituita ai proprietari. La tronchese invece, è stata posta sotto sequestro.