Il processo ha visto condannati i componenti delle famiglie Pelle e Ficara e l'ex consigliere regionale Santi Zappalà con l'accusa di voto di scambio

La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato le condanne a carico di tutti gli imputati del processo 'Reale 2'contro le famiglie Pelle e Ficara, ma anche a carico dell'ex consigliere regionale Santi Zappalà, attualmente in carcere anche per l'indagine sul presunto voto di scambio mafioso. Si è chiuso, quindi con 10 condanne e due assoluzioni il secondo processo di secondo grado voluto dalla Cassazione. Le assoluzioni sono per Antonio Pelle e Sebastiano Carbone. Per l'ex consigliere regionale Santi Zappalà le accuse sono di corruzione elettorale aggravata dalle modalità mafiose.

Le condanne:



Santi Zappalà, 2 anni e 8 mesi di carcere

Giuseppe Pelle, 11 anni, 4 mesi e 10 giorni di carcere

Giovanni Ficara, 10 anni e 4 mesi di carcere

Antonino Latella, 11 anni e 4 mesi di carcere

Sebastiano Pelle, 4 anni e 8 mesi di carcere

Antonio Pelle, classe 1987, 5 anni e 2 mesi di carcere

Domenico Pelle, 7 anni di carcere

Rocco Morabito, 8 anni e 10 mesi di carcere

Giuseppe Mesiani Mazzacuva, 2 anni e 8 mesi di carcere

Francesco Iaria, 2 anni e 6 mesi di carcere