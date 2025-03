I carabinieri a Cotronei, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato due persone, una 44enne e un 58enne, per abusivismo edilizio. I militari dell'Arma, hanno constatato che nei pressi di una abitazione in località Bisciglietta i proprietari avevano creato una strada in cemento armato lunga 100 metri circa e larga 5 metri, un muro in cemento armato con struttura in ferro di 19,60 metri e alto 1,45 metri, posato su una fondazione di cemento armato, nonché un cordolo in cemento armato lungo il lato destro della strada realizzata. Tutte le opere sono state costruite in assenza delle previste autorizzazioni, in violazione delle norme di legge sia edilizie e ambientali. Sotto sequestro preventivo le opere abusive.