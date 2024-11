I titolari di tre officine meccaniche ubicate a Grisolia, Amantea e Paola sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di avere commesso una serie di reati ambientali nello svolgimento delle loro attività.

I controlli che hanno portato alle tre denunce sono stati effettuati dalla Squadra di polizia giudiziaria della Polstrada di Cosenza, insieme ai distaccamenti di Paola, Scalea, Trebisacce e Corigliano Rossano.

Secondo quanto è emerso dagli accertamenti, in aree di pertinenza delle tre officine era stata lasciato materiale in modo non conforme alle normative vigenti. Agli stessi denunciati, inoltre, è stato fatto obbligo di bonificare le aree in questione. I controlli hanno riguardato officine meccaniche, carrozzerie e centri di revisione.