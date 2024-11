Sono circa trecento le persone che questa mattina hanno partecipato al recruiting day della South East Aviation Service, società di servizi aereonautici che si occupa della manutenzione della flotta aerei di Ryanair alla ricerca di sessanta profili per svolgere le attività di manutentori aereonautici e di supporto alla manutenzione. L'iniziativa è stata organizzata dal dipartimento Lavoro, alla presenza dell'assessore al ramo, Giovanni Calabrese, e al presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Le profilazioni sono state svolte dai centri per l'impiego, le persone selezionate svolgeranno poi un periodo di formazione alla Ryanair Academy di Bergamo. Il presidente della Regione, nell'occasione ha chiesto all'amministratore delegato, Alessandro Cianciaruso, l'impegno a creare una sede deputata alla formazione anche in Calabria.

«La missione più importante della Regione Calabria è quella di creare le condizioni per dare lavoro ai calabresi» ha dichiarato l'assessore al ramo, Giovanni Calabrese. «Oggi c'è una risposta importante, il plauso va anche al dipartimento che in pochissimo tempo ha anche organizzato questa giornata, l'ennesima organizzata con aziende importanti che investono in Calabria. Significa che ci sono tanti giovani calabresi che vogliono lavorare e avere un contratto di lavoro giusto. Ed è quello che stiamo facendo come Regione Calabria».

«I profili verranno formati direttamente da noi e assunti nella società di manutenzione, nell'attesa che il nostro cliente realizzi questi due hangar di manutenzione nell'aeroporto di Lamezia Terme, e queste figure saranno quelle che poi lavoreranno effettivamente in Calabria», ha chiarito l'amministratore delegato che aperto alla possibilità di attingere più personale rispetto a quelli attualmente ricercati. «Saranno sicuramente molti di più, stimo che saranno almeno il doppio chiaramente nel tempo e in considerazione della realizzazione degli hangar. Nei prossimi 18 mesi il numero sicuramente crescerà».

«Le attività che si svolgono nell'amministrazione pubblica deve anche servire a costruire lavoro, non solo nel pubblico ma soprattutto nelle imprese» ha aggiunto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sottolineando simili iniziative già organizzare in passato. «Sono contento che lo si faccia oggi con Ryanair che guardava alla Calabria con un certo distacco fino a qualche tempo fa e che invece sta costruendo molto adesso. Il rapporto che abbiamo costruito e che ha già prodotto dei risultati in termini di incremento di voli sta producendo risultati direttamente attraverso la creazione di posti di lavoro».