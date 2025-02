La proposta di legge prevede che la frazione amanteana di Campora San Giovanni sia annessa al comune di Serra d’Aiello. Me se le modalità di consultazione dovessero restare immutate, non tutti i diretti interessati potrebbero recarsi alle urne. E il primo cittadino Vincenzo Pellegrino si oppone

C'è fermento ad Amantea per la proposta di legge che annetterebbe la frazione di Campora San Giovanni a Serra D'Aiello, dando vita a un nuovo paesino di circa 4mila abitanti. Il nuovo nome sarebbe Temesa, in onore della città dell'antica Italìa degli Ausoni, poi colonia romana, collocata geograficamente negli stessi luoghi. Ma non tutti sono d'accordo con le modalità del referendum con cui i cittadini sarebbero chiamati a decidere. Potrebbero recarsi alle urne, infatti, solo gli abitanti serresi e i residenti della frazione amanteana, escludendo tutti gli altri.

Il parere del sindaco

Tra coloro che chiedono di rivedere la forma di consultazione, c'è anche il primo cittadino di Amantea, Vincenzo Pellegrino. «Devono poter decidere tutti i cittadini di Amantea. Poi, qualunque sia l'esito delle urne, noi lo rispetteremo». La sua tesi trova fondamento anche negli esiti dei ricorsi che il Comune ha proposto sia al Tar che al Consiglio di Stato. Intanto, della proposta di legge, a firma del consigliere Giuseppe Graziano, se ne discuterà il prossimo 20 febbraio, quando si riunirà la prima commissione regionale.

La vasta area

Il sindaco Pellegrino non nasconde dubbi e perplessità sulla vicenda. «A giudizio di Amantea, e soprattutto del sottoscritto - ci dice -, questa aggregazione non ha alcun senso. Si costituisce un nuovo comune che non raggiungerà i 4.000 abitanti. Io voglio ricordare - continua - che recentemente il presidente Roberto Occhiuto ha ribadito che oltre quattrocento comuni in Calabria sono troppi. Noi aggiungiamo a un comune un altro comune, mentre invece la normativa dice che se si creano delle aggregazioni devono essere superiori a 10mila abitanti». Per il primo cittadino sarebbe meglio unire i due comuni calabresi e costituirne uno soltanto: «Sarebbe più logico. Più che staccare un pezzo di Amantea per aggregarlo a Serra D'Aiello - conclude -, probabilmente sarebbe meglio che si cominciasse a ragionare in termini di comprensorio vasto».