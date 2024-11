Una manifestazione organizzata dagli ultras, dopo l'esclusione della Reggina dalla serie B per inadempienze da parte della società che non ha versato entro il 20 giugno la quota d'iscrizione pari a 750.000 euro, si terrà domani a Reggio Calabria allo stadio Oreste Granillo alle 20.30.

Vi parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, cittadini, imprenditori oltre agli esponenti del tifo organizzato. Un'ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche, lattine e vetro per asporto è stata emessa dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, sia all'interno che all'esterno dello Stadio, nel perimetro compreso tra Piazzale Omeca, Via Gebbione, Viale Calabria, Via Calopinace, Via Galileo Galilei, Viale Aldo Moro ed il Torrente Calopinace. Il divieto di vendita, riguardante bevande da asporto a contenuto alcolico superiore al 5%, lattine e contenitori di vetro, scatterà almeno tre ore prima e terminerà un'ora dopo la stessa manifestazione.