Ha abbandonato il padre 86enne, in stato di incoscienza, su una sedia al Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria ed è andato via. Un uomo di 47 anni G.F. p stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di abbandono di persona incapace. L'uomo, dopo essere entrato nel palazzo insieme al padre per attendere l'esito di una causa pendente, si è allontanato lasciando da solo l'anziano nel corridoio adiacente la sala delle udienze. Ad accorgersi della situazione di disagio dell'anziano i carabinieri in servizio di vigilanza nelle aule del tribunale che hanno immediatamente rincorso il figlio prima che si allontanasse. Nonostante l'invito dei militari, però, l'uomo è andato via a bordo della sua auto. L'anziano, colto da malore, è stato soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.