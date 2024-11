Ancora truffe ai danni di anziani a Reggio Calabria, stavolta con modalità diverse. I carabinieri della stazione principale cittadina hanno denunciato 18 individui, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, accusati di truffa, uso di atti falsi e sostituzione di persona.

Tra il 2021 e il 2024, il gruppo avrebbe orchestrato un piano sistematico, estendendosi su un ampio territorio che abbraccia Reggio Calabria e la sua provincia. Si stima che il danno subito da una rinomata azienda internazionale produttrice di elettrodomestici ammonti a circa 50mila euro. In particolare, sarebbero riusciti a ottenere documenti di identità di anziani ignari, grazie alla complicità di alcuni rappresentanti dell'azienda coinvolta. Attraverso questo meccanismo, redigevano falsi contratti di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici mai richiesti. Una volta in possesso dei beni, questi venivano rivenduti sul mercato nero, garantendo profitti immediati ai malviventi e, in diversi casi, premi e provvigioni per ogni contratto falsificato.

L'indagine ha preso avvio quando una donna, accorgendosi di un contratto di finanziamento a suo nome per un acquisto mai effettuato del valore di 3.500 euro, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Da qui la scoperta di un modus operandi consolidato e ben congegnato. Le vittime, perlopiù anziani, venivano truffate con contratti di acquisto intestati a loro nome, senza che avessero mai richiesto tali beni.

Questa operazione si incastra nell'impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro le truffe ai danni delle fasce più vulnerabili. Le conseguenze di tali crimini non si limitano a un danno economico: le vittime, spesso, portano con sé un peso psicologico e un senso di colpa che può durare a lungo, domandandosi come sia stato possibile cadere in un inganno così raffinato.

Per combattere questo fenomeno in espansione, l’Arma dei Carabinieri ha avviato una vasta campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è informare e proteggere i cittadini, in particolare le persone anziane, affinché possano riconoscere e difendersi dai tentativi di frode sempre più sofisticati. Nella provincia di Reggio Calabria, sono stati organizzati numerosi incontri per fornire strumenti pratici e informazioni utili a evitare di cadere nelle insidie dei truffatori.

È fondamentale ricordare che, essendo il procedimento ancora nelle fasi preliminari, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a prova contraria.