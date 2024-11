La vicenda sul lungomare di Catona. I due sono stati sottoposti ai domiciliari

Due giovani, di 18 e 21 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina dalla Polizia a Reggio Calabria. Sul lungomare di Catona, alla periferia nord della città, i due giovani, uno dei quali armato di coltello, hanno aggredito e rapinato una coppia di giovani fidanzati che erano appartati a bordo della loro autovettura. Le vittime hanno telefonato alla sala operativa della Questura, e in pochi minuti sono giunte sul posto le Volanti. Gli equipaggi, dopo avere assunto le prime informazioni, hanno iniziato le ricerche e l'inseguimento dei due rapinatori, che sono stati individuati e bloccati a circa cento metri dal luogo della rapina.

I due hanno tentato di liberarsi dell'arma bianca, ma la circostanza non e' sfuggita agli agenti che hanno rinvenuto anche un passamontagna e un paio di guanti. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. (AGI)